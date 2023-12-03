Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанцям буде важко.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував результати жеребкування Євро-24. Його слова наводить As.

"Це, ймовірно, найскладніша група на чемпіонаті Європи, але Іспанія також чудова команда. Це група, яка вимагатиме від нас зробити все можливе. Буде складно, але ми не шукаємо простих шляхів. Іспанія дуже сильна і я впевнений, що наші суперники також нам не раді.

Жодна команда не хотіла бачити Італію у своїй групі, тому що це чудова команда, яка демонструє сильний футбол.

Щодо Хорватії, то вона вже кілька років досягає відмінних результатів з дуже хорошими гравцями.

Албанія посіла перше місце у відбірковій групі, тож це теж серйозний суперник", — сказав іспанський фахівець.