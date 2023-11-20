Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи-2024, що відбувся 19 листопада 2023 року, 21:45.
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20 листопада 2023, 00:48
Іспанія вдруге обіграла Грузію та виграла групу A.
Команда Віллі Саньоля має ще один шанс потрапити на Євро-2024 — через плей-оф Ліги націй УЄФА.
Огляд матчу:
Іспанія — Грузія 3:1
Голи: Ле Норман, 4, Ферран Торрес, 55, Лочошвілі, 72 (авт.) — Кварацхелія, 10
Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Мартінес, Гая — Гаві (Сансет, 27), Родрі (Субіменді, 86), Руїс — Ферран Торрес (Ямал, 65), Мората, Вільямс (Рікельме, 85).
Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе (Мамучашвілі, 89), Кверквелія, Кашия, Лочошвілі, Азарові (Гочолеішвілі, 78) — Чакветадзе (Алтунашвілі, 89), Квеквескірі (Давіташвілі, 59), Кочорашвілі — Кварацхелія, Мікаутадзе (Меквабішвілі, 60).
Попередження: Родрі, Мартінес — Кварацхелія, Кашія.