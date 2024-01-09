Іспанія

Клуб хоче додати якості своїй захисній лінії.

Джарред Брантвейт може наступного літа стати гравцем Реалу.

Едер Мілітао і Давід Алаба отримали пошкодження, що не дозволяють їм вийти на поле найближчим часом, тому мадридський колектив повинен шукати заміну для основних захисників.

Однією з причин вибору на користь Джарреда Брантвейта називається тренер Карло Анчелотті, який хвалив свою команду за кількість пропущених голів, з англійським захисником він працював у Евертоні.

Цього сезону він провів 21 матч в усіх можливих турнірах.