Барселона може оформити повноцінний трансфер Пау Віктора. 

Гравець є вихованцем Жирони, який грає у складі другої команди іспанського гранду. У рамках Кубку Іспанії йому вдалося також вдалося опинитися у заявці основного колективу в матчі проти Барбастро, який вдалося обіграти на виїзді з рахунком 3:2. 

Наступного літа чемпіон Іспанії планує активувати викуп форварда і спробувати в майбутньому наблизити його до регулярних ігор за клуб. 

Цього сезону він провів 17 матчів в усіх можливих турнірах, забив 11 голів і віддав 2 асисти. 