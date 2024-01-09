Іспанія

Гравець може залишитися у іспанському гранді.

Барселона може оформити повноцінний трансфер Пау Віктора.

Гравець є вихованцем Жирони, який грає у складі другої команди іспанського гранду. У рамках Кубку Іспанії йому вдалося також вдалося опинитися у заявці основного колективу в матчі проти Барбастро, який вдалося обіграти на виїзді з рахунком 3:2.

Наступного літа чемпіон Іспанії планує активувати викуп форварда і спробувати в майбутньому наблизити його до регулярних ігор за клуб.

Цього сезону він провів 17 матчів в усіх можливих турнірах, забив 11 голів і віддав 2 асисти.