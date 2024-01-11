Іспанія

Всередині мадридського клубу розкол.

Частина керівного складу мадридського Реалу виступає проти підписання нападаючого французького ПСЖ Кіліана Мбаппе, чий контракт із парижанами спливає наприкінці нинішнього сезону. Таку інформацію надає Football Insider.

За інформацією джерела, "більш досвідчені" представники мадридського клубу вважають, що "вершковим" слід придбати Віктора Осімгена з Наполі, оскільки за своїми ігровими якостями він більшою мірою нагадує колишнього багаторічного зіркового нападника Реалу Каріма Бензема.

Нещодавно, Віктор Осімген поновив свою угоду з неаполітанським клубом до 30 червня 2026 року. За новим контрактом нігерієць буде отримувати 12.8 млн. євро на рік. Траснфермаркт оцінює його у 110 млн. євро.

Цього сезону, Віктор Осімген зіграв за Наполі 18 матчів, забив вісім голів та віддав три результативні передачі. В свою чергу лідер ПСЖ Кіліан Мбаппе прийняв участь у 24 матчах свого клубу, забивши 25 м'ячів та віддавши три гольові паси.