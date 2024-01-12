Іспанія

Тьяго Альмада може спробувати свої сили у іспанській Ла Лізі.

Нападник мадридського Атлетіко Анхель Корреа у зимове трансферне вікно може перейти до саудівського Аль-Іттіхаду. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, переговори між сторонами розпочнуться найближчим часом. Проте уточнюється, що вони не будуть легкими – все залежатиме від запропонованих фінансових умов для "матрацників" та самого гравця.

Цього сезону Корреа провів 23 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав один асист.

Водночас Атлетіко вже знайшов заміну – керівництво мадридського клубу розглядає трансфер півзахисника Атланти Юнайтед Тьяго Альмади.

На рахунку 22-річного аргентинця 66 матчів за клуб МЛС, у яких він забив 20 голів та віддав 23 асисти.