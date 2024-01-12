Іспанія

Команда Мічела сформувала список із трьох потенційних молодих зірок.

Жирона у зимове трансферне вікно хоче підписати контракт із центральним півзахисником. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, у списку можливих кандидатів на роль центрхава розглядаються три гравці — 22-річний іспанець Ніко Гонсалес із Порту, 21-річний аргентинець Езекіль Фернандес із Бока Хуніорс та 19-річний іспанець Маріо Мартін із академії мадридського Реалу.

Наголошується, що пріоритетним варіантом є Ніко, який у першій половині сезону провів 16 ігор у складі "драконів".

Також джерело додає, що, крім центрального півзахисника, Жирона розглядає кандидатів на позиції лівого та центрального захисника.