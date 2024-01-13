Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 12 січня 2024 року, 22:00.

У рамках двадцятого туру іспанської Ла Ліги андалузька Севілья на власному полі так і не змогла врятуватись від поразки Алавесу.

Команда Кіке Флореса пропустила двічі ще в першому таймі, що стало черговим шоком для її вболівальників у цьому сезоні.

Однак у другій половині гри "нервіонці" зробили кілька тактичних кроків та почали переважати суперників.

Це призвело до двох голів у відповідь від господарів, але вони так і не втримали бажаний темп, пропустивши на останній хвилині основного часу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Севілья — Алавес у 20 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Севілья — Алавес 2:3

Голи: Рафа Мір, 70, Окампос, 81 (пен.) — Теналья, 26, Кіке Гарсія, 40, Дуарте, 90

Севілья: Дмитрович — Навас (Хуанлу, 69), Рамос, Маркао, Салас (Педроса, 42) — Сусо, Сумаре (Маріано, 55), Ракитич (Соу, 56), Олівер — Окампос, Ромеро (Рафа Мір, 55).

Алавес: Сівера – Горосабель, Теналья, Марін, Хаві Лопес – Бенавідес, Гевара (Бланко, 90+1) – Вісенте (Парада, 90+2), Гуріді (Сола, 77), Ріоха (Дуарте, 77) – Кіке (Саму, 72).

Попередження: Сумаре, Маркао, Навас, Маріано — Марін, Бенавідес, Кіке