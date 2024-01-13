Іспанія

Завершився другий поєдинок 20 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках двадцятого туру іспанської Ла Ліги Лас-Пальмас приймав Вільярреал на Естадіо Гран Канарія.

Господарям поля вдалося досить швидко відкрити рахунок у матчі завдяки голу Родрігеса. Подвоїти свою перевагу Лас-Пальмас зумів вже по перерві — відзначився Герцог. Невдовзі Родрігес оформив дубль. Вільярреал виглядав трохи краще у другому таймі, проте відповісти хоча б одним голом гості так і не були спроможні.

Лас-Пальмас — Вільярреал 3:0

Голи: К. Родрігес, 8, 63, Герцог, 51

Попередження: А. Суарес, 16, Х. Муньйос, 16, Герцог, 34, С. Кардона, 43 — Альтіміра, 1, Баена, 19, Баї, 39

Лас-Пальмас: Вальєс — А. Суарес, Герцог, Мармоль, С. Кардона — Х. Муньйос (Лойодіс, 74), Перроне, К. Родрігес (М. Кардона, 86) — Ель Хаддаді (І. Гонсалес, 86), С. Рамірес (Б. Рамірес, 74), Молейро (Марвін, 61)

Вільярреал: Йоргенсен — Альтіміра (Кіко, 56), Баї, Куенка, Педраса (А. Морено, 68) — Ахомаш, Комесанья (Коклен, 68), Парехо, Баена (Трігерос, 75) — Ж. Морено, Моралес (Серлот, 56)