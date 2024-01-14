Іспанія

Сьогодні в Саудівській Аравії відбудеться фінал Суперкубка Іспанії.

Капітан Барселони Серхі Роберто поспілкувався з журналістами напередодні фіналу Суперкубка Іспанії проти Реала.

"Для мене можливість носити капітанську пов'язку Барселони – це честь, особливо у матчі проти Реала. Сподіваюся виграти перший трофей у статусі капітана.

Я хочу перемогти. На кону трофей. Потрібно виграти, незважаючи ні на що. Я буду особливо натхненний, бо я капітан. Сподіваюся, ми зможемо перемогти, граючи добре. Але важлива саме перемога.

Ми маємо забрати ініціативу, домінувати з м'ячем, але не втрачати концентрацію. З Мадридом не можна вважати результат матчу вирішеним до останньої хвилини. Вони у хорошому стані. В особі Беллінгема вони отримали чудового гравця.

Ми сподіваємося контролювати матч і вийти вперед", – сказав Роберто.

Фінал Суперкубка Іспанії між мадридським Реалом та Барселоною пройде 14 січня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Початок матчу о 21:00 за київським часом.