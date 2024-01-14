Україна

Молодий нападник Матвій Пономаренко пройшов медогляд із першою командою Динамо та поділився очікуваннями від майбутніх зборів.

Нападник Динамо Київ Матвій Пономаренко пройде збори з першою командою. Футболіст вважає, що здатен проявити себе з найкращого боку.

"Під час відпустки написали, що їду. Звичайно, присутнє певне хвилювання, але вважаю, що мені до снаги залишитися в першій команді і я буду робити задля цього.

Я вже знаю вимоги, що потрібно робити, і на нинішніх зборах постараюся проявити себе на всі сто відсотків.

Для молодих футболістів кожен матч – це мотивація проявити себе, коли надається шанс. Тим паче на зборах, вважаю, тренери дивляться на молодих футболістів, тих, хто перебуває на перегляді, і якщо вони проявляють себе, то залишають у команді", - цитує гравця офіційний сайт киян.

Раніше повідомлялося, що Динамо запланувало вісім спарингів у Туреччині.