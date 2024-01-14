Клуб хоче зробити трансфер для підсилення передньої лінії.
Браян Хіль - Getty Images
14 січня 2024, 17:39
Реал Сосьєдад хоче взимку оформити трансфер Браяна Хіля - повідомляє ресурс Estadio Deportivo.
Можливий перехід буде вартувати команді приблизно 7 — 8 мільйонів євро.
Наразі Браян не отримує достатньої кількості ігрової практики у складі Тоттенгема, куди минулого літа півзахисник повернувся з оренди.
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Цього сезону він провів 9 матчів в усіх можливих турнірах.