Реал Сосьєдад хоче взимку оформити трансфер Браяна Хіля - повідомляє ресурс Estadio Deportivo

Можливий перехід буде вартувати команді приблизно 7 — 8 мільйонів євро. 

Наразі Браян не отримує достатньої кількості ігрової практики у складі Тоттенгема, куди минулого літа півзахисник повернувся з оренди. 

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Цього сезону він провів 9 матчів в усіх можливих турнірах. 