Андрій Лунін поділився думками щодо переможного матчу Реалу у іспанському суперкубку з Барселоною у своїй сторіс у Instagram

"Мені б хотілося присвятити цю перемогу українцям. Для мене гордість мати можливість представляти та прославляти наш прапор по всьому світу". 

У даній грі голкіпер виконав декілька сейвів і допоміг мадридському клубу перемогти у турнірі. 

Окрім того, він виграв сьомий трофей із командою. 