Гравець поділився думками щодо переможного матчу своєї команди.
Андрій Лунін - Getty Images
15 січня 2024, 11:57
Андрій Лунін поділився думками щодо переможного матчу Реалу у іспанському суперкубку з Барселоною у своїй сторіс у Instagram.
"Мені б хотілося присвятити цю перемогу українцям. Для мене гордість мати можливість представляти та прославляти наш прапор по всьому світу".
У даній грі голкіпер виконав декілька сейвів і допоміг мадридському клубу перемогти у турнірі.
Окрім того, він виграв сьомий трофей із командою.