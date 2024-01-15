Іспанія

Гравець поділився думками щодо переможного матчу своєї команди.

Андрій Лунін поділився думками щодо переможного матчу Реалу у іспанському суперкубку з Барселоною у своїй сторіс у Instagram.

"Мені б хотілося присвятити цю перемогу українцям. Для мене гордість мати можливість представляти та прославляти наш прапор по всьому світу".

У даній грі голкіпер виконав декілька сейвів і допоміг мадридському клубу перемогти у турнірі.

Окрім того, він виграв сьомий трофей із командою.