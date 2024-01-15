Достатньо непогані кошти.
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15 січня 2024, 19:49
Мадридський Реал заробив більше грошей ніж Барселона за участь у Суперкубку Іспанії. Про це повідомляє sport.es.
Зазначається, що за участь у турнірі обидві команди мають отримати по шість мільйонів євро.
З урахуванням виходу у фінал каталонці отримають ще один мільйон додатково. В свою чергу, "королівський" клуб, який здобув розгромну перемогу
(4:1) у вирішальному матчі, за підсумками Суперкубку Іспанії отримає загалом вісім мільйонів євро (6 за участь+2 за перемогу).
До турніру повідомлялося, що незалежно від результату Атлетіко отримає близько трьох мільйонів євро, а Осасуна – 800 тисяч та по 200 тисяч від решти учасників.