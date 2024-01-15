Іспанія

Достатньо непогані кошти.

Мадридський Реал заробив більше грошей ніж Барселона за участь у Суперкубку Іспанії. Про це повідомляє sport.es.

Зазначається, що за участь у турнірі обидві команди мають отримати по шість мільйонів євро.

З урахуванням виходу у фінал каталонці отримають ще один мільйон додатково. В свою чергу, "королівський" клуб, який здобув розгромну перемогу (4:1) у вирішальному матчі, за підсумками Суперкубку Іспанії отримає загалом вісім мільйонів євро (6 за участь+2 за перемогу).

До турніру повідомлялося, що незалежно від результату Атлетіко отримає близько трьох мільйонів євро, а Осасуна – 800 тисяч та по 200 тисяч від решти учасників.