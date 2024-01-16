Уругваєць може змінити клубну прописку до кінця поточного сезону.
Факундо Пеллістрі, Getty Images
16 січня 2024, 17:41
Гранада також зацікавлена в оренді правого вінгера Манчестер Юнайтед Факундо Пеллістрі.
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Сам 22-річний уругваєць підтримав варіант із тимчасовим переїздом до Іспанії. Зараз тривають переговори між клубами.
Раніше повідомлялося, що ПСВ і Лос-Анджелес Гелаксі теж хочуть орендувати Пеллістрі.
У цьому сезоні вінгер взяв участь у 14 матчах манкуніанців у всіх турнірах, відзначившись асистом.