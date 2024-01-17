Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 16 січня 2024 року, 21:00.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії андалузька Севілья в гостьовому матчі переграла Хетафе.

Команда Стефано Піолі в цій грі потужно стартувала з голом від Серхіо Рамоса, однак посеред першого тайму суперники відігрались та почали суттєво переважати гостей за всіма показниками.

Але після перерви Севілья знову зробила потужний ривок, відповідь на який Хетафе до завершення гри вже не спромігся надати.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Хетафе — Севілья в 1/8 фіналу Кубка Іспанії-2023/24:

Хетафе — Севілья 1:3

Голи: Мата, 23 — Рамос, 8, Ромеро, 48, 55.

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Джене, Альварес (Альдерете, 66), Ріко (Аленья, 66) — Грінвуд, Максимович (Мартін, 66), Мілья, Мата (Унал, 56) — Латаса (Родрігес, 56), Майораль.

Севілья: Флорес — Ньянзу (Маркао, 80), Рамос, Баде — Санчес (Навас, 46), Сусо (Ракитич, 66), Сумаре, Соу (Агуме, 80), Педроса — Ромеро (Діас, 70), Окампос.

Попередження: Ньянзу, 74, Маркао, 90+6.