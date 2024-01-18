Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 17 січня 2024 року, 21:00.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії Сельта з Віго в гостьовому матчі здолала Валенсію.

Команда Рафаеля Бенітеса в цій грі потужно стартувала одразу з двома голами ще до настання першої половини першого тайму, після чого господарям доводилось рятуватись від поразки.

Знову за "кажанів" забив Пепелу, проте цього було замало навіть для боротьби за овертайми й зрештою Валенсія в другому таймі навіть не назбирала на один повноцінний гольовий момент.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Валенсія — Сельта в 1/8 фіналу Кубка Іспанії-2023/24:

Валенсія — Сельта 1:3

Голи: Пепелу, 29 (пен.) — де ла Торре, 13, Дувікас, 18 (пен.), 80

Валенсія: Доменек — Коррея, Гасеровські, Пауліста, Х. Васкес (Гая, 63) — Перес (Гільямон, 63), Пепелу, Герра (Яремчук, 76), Лопес (Оторбі, 82) — Дуро, Марі (Канос, 46).

Сельта: Вільяр — К. Васкес (Мінгеса, 64), Старфельт, Домінгес, Рістич (Санчес, 64) — Бельтран (Тапія, 78), Сотело — Родрігес (Жаїлсон, 87), Сведберг (Альварес, 87), де ла Торре — Дувікас.

Попередження: Гасеровські, 86 — Васкес, 48, Сведберг, 68.