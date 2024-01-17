Іспанія

Завершився ще один матч 1/8 фіналу турніру.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії Валенсія приймала Сельту на Месталья Стедіум і залишила турнір, поступившись їй.

Ще до середини першого тайму гості встигли забити двічі — з гри відзначився де ла Торре, тоді як Дувікас реалізував удар з 11-метрової позначки. Пепелу відповів своїм голом з пенальті. Більше голів у матчі не було аж до завершальної частини другої половини зустрічі, коли Дувікас оформив дубль. Таким чином, підопічні Рафаеля Бенітеса здобули путівку до чвертьфіналу Кубка Іспанії.

Валенсія — Сельта 1:3

Голи: Пепелу, 29 (пен.) — де ла Торре, 13, Дувікас, 18 (пен.), 80

Попередження: Гасеровські, 86 — Васкес, 48, Сведберг, 68

Валенсія: Доменек — Коррея, Гасеровські, Пауліста, Х. Васкес (Гая, 63) — Перес (Гільямон, 63), Пепелу, Герра (Яремчук, 76), Лопес (Оторбі, 82) — Дуро, Марі (Канос, 46)

Сельта: Вільяр — К. Васкес (Мінгеса, 64), Старфельт, Домінгес, Рістич (Санчес, 64) — Бельтран (Тапія, 78), Сотело — Родрігес (Жаїлсон, 87), Сведберг (Альварес, 87), де ла Торре — Дувікас