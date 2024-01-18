Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 17 січня 2024 року, 22:00.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії баскський Реал Сосьєдад обіграв на виїзді памплонську Осасуну.

Команда Іманола Альгуасіля провела доволі спокійний перший тайм у боротьбі з суперника й у підсумку обидва колективи не награли навіть на повноцінний гольовий момент.

Однак після перерви ситуація різко змінилась на користь Реала Сосьєдад завдяки пенальті та вилученню в складі суперників, після чого баски спокійно довели гру до переможного фіналу з голом на останніх хвилинах компенсованого часу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Осасуна — Реал Сосьєдад в 1/8 фіналу Кубка Іспанії-2023/24:

Осасуна — Реал Сосьєдад 0:2

Голи: Оярсабаль, 57 (пен.), Меріно, 90+8

На 90+7 Браїс Мендес (Сосьєдад) не реалізував пенальті.

Осасуна: Фернандес — Д. Гарсія, Катена, Крус — Аресо, Монкайола, Торро (Р. Гарсія, 65), Мохіка (Пенья, 66) — Орос (Ібаньєс, 85), Арнаїс (Барха, 80) — Будімір (Рауль, 80).

Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо (Арамбуру, 81), Субельдія, Ле Норман, Тірні — Меріно, Гонсалес (Турр’єнтес, 60), Захарян — Оярсабаль (Магунаселая, 73), Сілва (Садік, 73), Барренечеа (Мендес, 60).

Попередження: Аррасате, Аресо, Фернандес — Магунаселая, Ле Норман.

Катена, 56 (Осасуна)