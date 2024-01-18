Іспанія

Наставник Жирони висловився про повернення Віктора Циганкова після тривалої відсутності, пов'язаною з травмою.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував повернення Віктора Циганкова в кубковій грі проти Райо Вальєкано (3:1).



"Циганков та Еррера провели 60 хвилин на дуже високому рівні.

Нам потрібна їхня найкраща версія, і ми дуже раді, що вони відновились від травм. Гра обох дуже важлива, вони зіграли дуже добре, у високому темпі. Вони є двома дуже важливими гравцями для нас.

Три голи за перші пів години гри дали нам душевний спокій. Наша гра вийшла дуже і дуже сильною. Проте Райо мав шанси забити як мінімум ще один раз, і рахунок 3:2 дуже сильно змінив би хід гри", — сказав Мічел.

Звіт про матч Жирона — Райо читайте в матеріалі на Football.ua.