Іспанія

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував вихід в 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

Реал в 1/8 фіналу Кубка Іспанії на виїзді поступився Атлетіко з рахунком 2:4 за підсумками додаткового часу. Наставник "матрацників" Дієго Сімеоне підбив підсумки поєдинку.

"Ми добре контролювали гру. Зуміли впоратися з їхньою атакою, що складно, бо вони дуже класно грали.

Ми набралися терпіння та дочекалися свого моменту. Грізманн забив, мабуть, свій найкращий гол.

Найближчі цілі? Нам треба старанно працювати й думати про Ла Лігу", — вважає тренер.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко — Реал в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.