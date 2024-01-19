Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 18 січня 2024 року, 20:30.
УНІОНІСТАС ДЕ САЛАМАНКА - БАРСЕЛОНА, GETTY IMAGES
19 січня 2024, 08:56
Барселона у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії в гостях здобула вольову перемогу над командою із третього дивізіону Уніоністасою де Саламанкою з рахунком 3:1.
Таким чином, до 1/4 фіналу пробились: Атлетіко, Атлетік, Сельта, Реал Сосьєдад, Барселона, Жирона, Мальорка та Севілья.
Уніоністас де Саламанка — Барселона 1:3
Голи: Гомес, 31 — Торрес, 45, Кунде, 69, Бальде, 73.
Уніоністас де Саламанка: Мартінес, Астігаррага (Сагарна, 60), Альварес, Майор, Бачільєр, Лябрес (Вільяр, 46), Ал. Гомес (Фернандес, 60), Тур, Ад. Гомес, Лосада (Мартін, 79), Моро (Станков, 60).
Барселона: Пенья — Бальде, Крістенсен (Кубарсі, 46), Кунде, Роберто — Лопес (Педрі, 61), Ромеу, де Йонг — Жоау Феліш (Гюндоган, 61), Торрес (Роке, 82), Гую (Левандовські, 61).
Попередження: Астігаррага, Бачільєр — Гую, Кубарсі.