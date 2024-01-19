"Королівський клуб" поступився вперше за 22 матчі.
АТЛЕТІКО — РЕАЛ, GETTY IMAGES
19 січня 2024, 09:40
Реал в 1/8 фіналу Кубка Іспанії на виїзді поступився Атлетіко з рахунком 2:4 за підсумками додаткового часу. Таким чином, команда Карло Анчелотті припинила виступи у Кубку Короля.
Ця поразка стала для Реала першою у всіх турнірах з 24 вересня 2023 року. Тобто перервалась серія із 21 матчу без поразок. За цей час Реал здобув 18 перемог і тричі зіграв унічию.
Цікаво, що безпрограшна серія "бланкос" почалась після поразки саме Атлетіко (1:3) у матчі Ла Ліги. А 4 лютого ці ж команди зустрінуться на Сантьяго Бернабеу в рамках чемпіонату Іспанії.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко — Реал в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.