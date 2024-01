У рамках 1/8 фіналу поточного розіграшу Кубка Іспанії Атлетіко у мадридському дербі вибив Реал завдяки двом голам у видовищних екстратаймах (4:2).

"Вершковим" вдалося зрівняти рахунок на 83-ій хвилині та перевести гру в додатковий час, тоді як легендарний голкіпер збірної Іспанії та Реала Ікер Касільяс окремо відзначив українського воротаря Андрія Луніна, сейв якого відбувся перед тією результативною атакою команди Карло Анчелотті.

"Ключовий сейв, Андріє Лунін", — написав Касільяс в своєму Twitter після вищезгаданого моменту в матчі.

Відео того самого сейва Андрія Луніна:

The whole move from Lunin’s massive save to Joselu equalising. This is why he is our best keeper at the moment. MASSIVE MASSIVE save. pic.twitter.com/Ar5OvZsWQf