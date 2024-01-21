Іспанія

Гонсало Мелеро незадоволений поразкою від мадридського Реалу.

Півзахисник Альмерії Гонсало Мелеро прокоментував поразку своєї команди у матчі 21 туру іспанської Ла Ліги проти мадридського Реалу (2:3).

"Сьогодні нас пограбували. Мені неприємно це говорити, але більше сказати нема чого. Цього року вже було кілька таких матчів.

Сьогоднішній день перевершив усі межі, це було неймовірно. Більше нічого не можна було вдіяти, щоб Реал виграв гру.

Занадто багато інтерпретацій правил, наприклад гол рукою: або це гра рукою, або ні, але вони просто не мають права так робити за присутності ВАР", — наводить слова Мелеро AS.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Альмерія.