Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Жирона та андалузька Севілья.

Каталонська Жирона та андалузька Севілья зіграють поміж собою на Монтіліві в рамках двадцять першого туру іспанської Ла Ліги.

Мічел, після перемоги над Райо Вальєкано в Кубку Іспанії (3:1). залучив до стартового складу Гассанігу до рамки воріт, тоді як Коуту зіграє праворуч у захист, а Циганков повернеться на правий фланг півзахисту в матчі чемпіонату. Артем Довбик зіграє на вістрі атаки, а Мартін розташується під ним.

Кіке Флорес, на тлі перемоги над Хетафе в Кубку (3:1), використав із перших хвилин Дмитровича у воротах, тоді як Навас зіграє на правому фланзі, а Жордан повернеться до центру поля.

Жирона: Гассаніга — Коуту, Хуанпе, Блінд, Гутьєррес — Еррера — Циганков, Порту, Мартін, Савіо — Довбик.

Запасні: Карлос, Фуїдіас, Арнау, Стуані, Б. Гарсія, Валері, Торре, Соліс, Монжонель, Яакобішвілі, Артеро.



Севілья: Дмитрович — Навас, Ньянзу, Рамос, Баде, Педроса — Сусо, Соу, Жордан — Ромеро, Окампос.

Запасні: Нюланд, Матіас, Гаттоні, Мір, Ракітич, Діас, Ламела, Торрес, Маркао, Хуанлу, Агуме, Ганнібал.



Гра Жирона — Севілья почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.