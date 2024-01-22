Іспанія

Найвідоміші статистичні портали високо оцінили гру українця.

Український центральний нападник Артем Довбик був визнаний статистичними порталами WhoScored і SofaScore найкращим гравцем матчу Жирона — Севілья.

Від WhoScored 26-річний гравець Жирони отримав оцінку 9.7 балів, тоді як у правого півзахисника Віктора Циганкова — 7.7 балів.

За версією SofaScore, найкращим гравцем поєдинку з оцінкою 9.2 балів теж був Довбик. 26-річний Циганков отримав оцінку 7.4 балів.

Нагадаємо, хет-трик Довбика і гол Циганкова допомогли Жироні розгромити Севілью.