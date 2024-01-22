Іспанія

Спортдиректор Барселони Деку заявив, що Рональд Араухо не продається.

Барселона вважає недоторканним захисника Рональда Араухо. Керівництво Барселони прийняло рішення запропонувати 24-річному уругвайцю нову трудову угоду на покращених умовах через активний інтерес до футболіста з боку мюнхенської Баварії. На тлі цього спортдиректор клубу Деку заявив, що уругвайський оборонець не продається.

"Це один із ключових гравців Барселони на сьогодення та майбутнє.

Ми не розглядаємо варіант із продажем Араухо. Хочемо, щоб він був щасливим, і показуємо це щодня. Тут нема про що говорити. Важливо, що він із нами. Він має голод і пристрасть", – сказав Деку.

Чинна угода гравця з Барсою діє до 30 червня 2026 року з зарплатнею сім мільйонів євро на рік.