Німеччина

Головний тренер Баварії Томас Тухель висловився про боротьбу за "срібну салатницю".

Напередодні Баєр у видовищній гольовій перестрілці вирвав перемогу над РБ Лейпциг, а Баварія поступилась Вердеру. Наразі Баєр випереджає Баварію на 7 очок, зігравши на одну гру більше. Втім, коуч "роттен" Томас Тухель вважає, що боротьба за титул ще попереду.

"Про це ще зарано говорити. Ми ще навіть не завершили першу частину сезону, адже ми маємо зіграти проти Уніону.

Ще не варто думати й говорити про титул. У цьому матчі ми втратили три очки. У середу у нас є шанс виступити краще", – сказав тренер Баварії в коментарі Bayern & Germany.

Додамо, що Баварія поступилась Вердеру у Бундеслізі вперше з 2008 року.