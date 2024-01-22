Іспанія

Герой вчорашнього матчу проти Севільї (5:1) підбив підсумки зустрічі.

Жирона у матчі 21 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі розгромила Севілью (5:1).

У цьому матчі взяв участь український нападник Артем Довбик, який вийшов у стартовому складі команди Мічела та оформив хет-трик. Після гри український форвард підбив підсумки поєдинку.

"Це була фантастична гра на Монтіліві минулої ночі.

Ми вдячні за підтримку трибун, ми взяли важливі 3 очки для нашої команди", — написав Артем.

Цього сезону Довбик провів 22 матчі, в яких забив 14 голів та віддав сім гольових передач. На рахунку Циганкова 19 ігор, чотири забиті м'ячі та три асисти.