Іспанія

Команді Хаві довелося відіграватися після пропущеного м'яча в середині першого тайму.

Барселона у матчі 1/8 фіналу Кубку Іспанії в гостях здобула вольову перемогу над Уніоністасою де Саламанкою з рахунком 3:1.

Господарі поля відкрили рахунок на 31 хвилині зусиллями Альваро Гомеса, але наприкінці першого тайму команда Хаві зрівняла цифри на табло завдяки голу Феррана Торреса.

Потім у середині другого тайму Жюль Кунде вивів "блаугранас" вперед, а через чотири хвилини Алехандро Бальде зміцнив перевагу каталонців.

Уніоністас де Саламанка — Барселона 1:3

Голи: Гомес, 31 — Торрес, 45, Кунде, 69, Бальде, 73.

Уніоністас де Саламанка: Мартінес, Астігаррага (Сагарна, 60), Альварес, Майор, Бачільєр, Лябрес (Вільяр, 46), Ал. Гомес (Фернандес, 60), Тур, Ад. Гомес, Лосада (Мартін, 79), Моро (Станков, 60).

Барселона: Пенья — Бальде, Крістенсен (Кубарсі, 46), Кунде, Роберто — Лопес (Педрі, 61), Ромеу, де Йонг — Жоау Феліш (Гюндоган, 61), Торрес (Роке, 82), Гую (Левандовські, 61).

Попередження: Астігаррага, Бачільєр — Гую, Кубарсі.