Але це станеться не раніше завершення сезону.
Хаві, Getty Images
25 січня 2024, 11:28
Каталонська Барселону напередодні поступилась баскському Атлетіку в овертаймі та вилетіла з Кубка Іспанії на етапі чвертьфіналу.
Атлетік — Барселона 4:2 Відео голів та огляд матчу Кубка Іспанії
Після завершення гри головного тренера "блаугранас" Хаві вчергове запитали в тому, чи він упевнений у своїй подальшій роботі на чолі колективу.
"Якщо в кінці сезону ми не будемо на належному конкурентному рівні, то мені доведеться піти з клубу.
Я розумію, на чолі якої команди я працюю. Немає сумніві у тому, що Барса — це топ-клуб.
Тут потрібно вигравати титули, інакше ти опинишся під загрозою.
Я переконаний, що проєкт Барселони має великий потенціал із топ-молодими гравцями. Незалежно від того, чи буду я далі працювати тут, чи ні", — заявив іспанський фахівець.
Наступний матч баскський Атлетік проведе в гостях у Кадіса в рамках Ла Ліги.