Іспанія

Але це станеться не раніше завершення сезону.

Каталонська Барселону напередодні поступилась баскському Атлетіку в овертаймі та вилетіла з Кубка Іспанії на етапі чвертьфіналу.

Атлетік — Барселона 4:2 Відео голів та огляд матчу Кубка Іспанії

Після завершення гри головного тренера "блаугранас" Хаві вчергове запитали в тому, чи він упевнений у своїй подальшій роботі на чолі колективу.

"Якщо в кінці сезону ми не будемо на належному конкурентному рівні, то мені доведеться піти з клубу.

Я розумію, на чолі якої команди я працюю. Немає сумніві у тому, що Барса — це топ-клуб.

Тут потрібно вигравати титули, інакше ти опинишся під загрозою.

Я переконаний, що проєкт Барселони має великий потенціал із топ-молодими гравцями. Незалежно від того, чи буду я далі працювати тут, чи ні", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч баскський Атлетік проведе в гостях у Кадіса в рамках Ла Ліги.