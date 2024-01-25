Іспанія

"Остров'яни" створили справжню сенсацію.

Головний тренер Мальорки Хав'єр Агірре прокоментував сенсаційну перемогу над Жироною (3:2) в рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Слова мексиканця наводить Mundo Deportivo.

"Ідеальний вечір із випивкою. Давайте не забуватимемо, що Жирона забила нам п'ять голів у чемпіонаті. Ми багато чого навчилися на цій поразці. Почнемо з того, що сьогодні ми не дали їм простору, і ми були дуже обережними та зосередженими.

Пройти так далеко було нелегко. Нам не забили до цього жодного голу, і сьогодні ввечері наші люди залишилися задоволені чудовою атмосферою вечора з випивкою", — заявив досвідчений тренер.