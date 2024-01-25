Іспанія

Гравець демонструє хорошу результативність у другому іспанському дивізіоні.

Мартін Брайтвейт може змінити нинішній клуб наступного літа - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

У випадку виходу Еспаньйола, що наразі йде на 3 місце у другому дивізіоні, до Прімери Мартін буде вільним агентом. Наразі є деякі кандидати на його підписання, але угоди не вдається досягнути через ціну у 7 мільйонів євро.

Якщо іспанський клуб залишиться у Сегунді, сума буде складати близько 600 тисяч євро. Брайтвейт виступає у Еспаньйолі з 2022 року, куди відправився з Барселони.

Цього сезону 32-річний гравець провів 23 матчі в усіх можливих турнірах, забив 11 голів і віддав 1 асист.