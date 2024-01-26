Іспанія

Вихованець Валенсії тимчасово змінив команду.

Правий захисник Осасуни Начо Відаль приєднався до Мальорки на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу з Балеарських островів.

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Мальорка орендувала 29-річного іспанця до кінця поточного сезону. В угоді немає опції викупу. У Мальорці він виступатиме у футболці з номером 22.

❤️‍🔥 ¡Bienvenido, 𝐍𝐚𝐜𝐡𝐨 𝐕𝐢𝐝𝐚𝐥!



El lateral se incorpora a la disciplina mallorquinista. pic.twitter.com/hfgf04IKxR — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) January 26, 2024

У першій половині поточного сезону він взяв участь у 8 матчах Осасуни у всіх турнірах, відзначившись голом. Його контракт із памплонським клубом розраховано до кінця червня 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно Мальорка дізналася суперника, з яким зустрінеться в 1/2 фіналу Кубка Іспанії.