Вихованець Валенсії тимчасово змінив команду.
Начо Відаль, фото Мальорка
26 січня 2024, 16:55
Правий захисник Осасуни Начо Відаль приєднався до Мальорки на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу з Балеарських островів.
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Мальорка орендувала 29-річного іспанця до кінця поточного сезону. В угоді немає опції викупу. У Мальорці він виступатиме у футболці з номером 22.
У першій половині поточного сезону він взяв участь у 8 матчах Осасуни у всіх турнірах, відзначившись голом. Його контракт із памплонським клубом розраховано до кінця червня 2025 року.
Нагадаємо, нещодавно Мальорка дізналася суперника, з яким зустрінеться в 1/2 фіналу Кубка Іспанії.