Стали відомі пари у 1/2 фіналу Кубку Іспанії - повідомляє Федерація футболу Іспанії

Мальорка, що виграла в Жирони з Артемом Довбиком і Віктором Циганковим, зіграє із Реалом Сосьєдад. Атлетіко гратиме з Атлетіком, команди на попередніх етапах вибили іспанських грандів. 

Вирішальний матч відбудеться на стадіоні Ла Картуха в Севільї 6 квітня. 

На минулих стадіях з турніру вилетіли Реал Мадрид, тріумфатор минулого сезону, та Барселона. 