Турнір буде радувати вболівальників доволі цікавими матчами.
Атлетіко Мадрид - Getty Images
26 січня 2024, 14:56
Стали відомі пари у 1/2 фіналу Кубку Іспанії - повідомляє Федерація футболу Іспанії.
Мальорка, що виграла в Жирони з Артемом Довбиком і Віктором Циганковим, зіграє із Реалом Сосьєдад. Атлетіко гратиме з Атлетіком, команди на попередніх етапах вибили іспанських грандів.
Вирішальний матч відбудеться на стадіоні Ла Картуха в Севільї 6 квітня.
На минулих стадіях з турніру вилетіли Реал Мадрид, тріумфатор минулого сезону, та Барселона.