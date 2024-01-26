Іспанія

Турнір буде радувати вболівальників доволі цікавими матчами.

Стали відомі пари у 1/2 фіналу Кубку Іспанії - повідомляє Федерація футболу Іспанії.

Мальорка, що виграла в Жирони з Артемом Довбиком і Віктором Циганковим, зіграє із Реалом Сосьєдад. Атлетіко гратиме з Атлетіком, команди на попередніх етапах вибили іспанських грандів.

Вирішальний матч відбудеться на стадіоні Ла Картуха в Севільї 6 квітня.

На минулих стадіях з турніру вилетіли Реал Мадрид, тріумфатор минулого сезону, та Барселона.