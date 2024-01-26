Іспанія

Талановитий бельгієць все ж таки змінив клубну прописку.

Центральний півзахисник Артур Вермерен залишив Антверпен і став гравцем Атлетіко, повідомляє офіційний сайт клубу Ла Ліги.

За даними журналіста Фабріціо Романо, колишній клуб 18-річного бельгійця отримав 18 мільйонів євро, тоді як ще 5 млн "матрацники" можуть віддати у майбутньому в якості бонусів. Антверпен також отримає 10% від суми потенційного майбутнього трансферу гравця.

Вермерен підписав з Атлетіко довгостроковий контракт, розрахований до кінця червня 2030 року.

У першій половині поточного сезону він встиг взяти участь у 32 матчах Антверпена у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 6 асистами.

Нагадаємо, що для мадридського клубу Вермерен став вже другим зимовим підписанням. Раніше вони оголосили про перехід румунського голкіпера Гораціу Молдована.