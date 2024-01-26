Англія

Хорватський гравець змінив клубну прописку.

Голкіпер Іво Грбич поповнив склад Шеффілд Юнайтед, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.

Раніше 28-річний хорват представляв Атлетіко. Наразі невідомо, скільки "матрацники" отримали за нього. Контракт Грбича з новим клубом розраховано до кінця червня 2027 року.

Welcome to the Bladesmen, Ivo Grbić 🧤🇭🇷 pic.twitter.com/JhfYISyk5J — Sheffield United (@SheffieldUnited) January 26, 2024

У першій половині поточного сезону голкіпер на полі не з'являвся.

До Атлетіко він приєднався влітку 2020 року із загребської Локомотиви. Тоді мадридці віддали за нього 3,5 мільйони євро.

Нагадаємо, іспанський клуб вже підписав гравця, який має стати заміною хорвата.