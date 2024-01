Голкіпер Іво Грбич поповнив склад Шеффілд Юнайтед, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.

Раніше 28-річний хорват представляв Атлетіко. Наразі невідомо, скільки "матрацники" отримали за нього. Контракт Грбича з новим клубом розраховано до кінця червня 2027 року.

Welcome to the Bladesmen, Ivo Grbić 🧤🇭🇷 pic.twitter.com/JhfYISyk5J