Іспанія

Для 24-річного українця це буде 13 матч цього сезону.

Сьогодні, 27 січня, відбудеться матч 22 туру іспанської Ла Ліги, в якому мадридський Реал у гостях зустрінеться із Лас-Пальмасом.

Тренерський штаб "вершкових" на чолі з Карло Анчелотті ухвалив рішення випустити у стартовому складі українського воротаря Андрія Луніна.

Реал: Лунін, Карвахаль, Рюдігер, Начо, Фран Гарсія, Себальйос, Камавінга, Кроос, Вінісіус Жуніор, Родріго, Діас.

Для 24-річного українця це буде 13 матч цього сезону. До цього він провів 12 ігор, з яких п'ять на нуль за 11 пропущених м'ячів.

Матч Лас-Пальмас — Реал розпочнеться о 17:15 за київським часом.