Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 27 січня 2024 року, 19:30.

У рамках 22 туру чемпіонату Іспанії Барселона приймала Вільярреал на Олімпійському стадіоні та зазнала поразки у результативному поєдинку.

Протягом першого тайму глядачів поєдинку порадували лише одним голом — Морено вивів гостей вперед. Друга половина зустрічі виявилась куди більш результативною. Вільярреалу вдалося здобути перемогу над Барселоною завдяки голам у компенсований час.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Вільярреал у 22 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Барселона — Вільярреал 3:5

Голи: Гюндоган, 60, Педрі, 68, Баї, 71 (авт.) — Ж. Морено, 41, Ахомаш, 54, Гедеш, 84, Серлот, 90+9, Моралес, 90+12

Барселона: І. Пенья — Кунде, Араухо, Крістенсен (Канселу, 46), Форт (Кубрасі, 46) — де Йонг, Ромеу (Педрі, 46), Гюндоган — Ямал, Левандовські (Роке, 77), Феліш (Ферран, 58)

Вільярреал: Йоргенсен — Феменіа (Феменія, 78), Куенка, Баї, А. Морено (Манді, 70) — Ахомаш (Гедеш, 58), Санті, Коклен, Баена (Капу, 71) — Ж. Морено (Моралес, 78), Серлот

Попередження: Ромеу, Левандовські, Араухо — Баена, Куенка, Москера