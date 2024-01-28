Футболіст прийшов на заміну Боніфасу.
Борха Іглесіас (по центру), Баєр
28 січня 2024, 19:56
Новачок Баєра Борха Іглесіас поділився враженнями після переходу до лав лідера Бундесліги.
"Я дуже щасливий бути тут. Було дуже легко зробити вибір через довіру, яку вони виявили до мене з самого початку, і бажання, щоб я був тут.
Я прийшов з великим ентузіазмом, сподіваючись рости, робити внесок, сприймати ідею гри та насолоджуватися разом.
Я щасливий. Усе йде добре, і я отримую багато любові з самого початку, тому я хочу повернути це. Сподіваюся, нам буде весело разом.
Я збираюся пожертвувати своєю роботою, і з усім цим і чудовою якістю ми точно переживемо чудові моменти", - сказав нападник.
Нагадаємо, Іглесіас орендований Баєром до кінця поточного сезону.