Іспанія

Футболіст прийшов на заміну Боніфасу.

Новачок Баєра Борха Іглесіас поділився враженнями після переходу до лав лідера Бундесліги.

"Я дуже щасливий бути тут. Було дуже легко зробити вибір через довіру, яку вони виявили до мене з самого початку, і бажання, щоб я був тут.

Я прийшов з великим ентузіазмом, сподіваючись рости, робити внесок, сприймати ідею гри та насолоджуватися разом.

Я щасливий. Усе йде добре, і я отримую багато любові з самого початку, тому я хочу повернути це. Сподіваюся, нам буде весело разом.

Я збираюся пожертвувати своєю роботою, і з усім цим і чудовою якістю ми точно переживемо чудові моменти", - сказав нападник.

Нагадаємо, Іглесіас орендований Баєром до кінця поточного сезону.