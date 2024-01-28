Іспанія

Завершився сьомий поєдинок 22 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках двадцять другого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Кадіс приймав Атлетік на Естадіо Нуево Міранділья.

Протягом обох таймів команди так і не зуміли порадувати глядачів голами. Фінальний свисток зафіксував нічийний результат. Кадіс не перемагає вдома у чемпіонаті вже вісім матчів поспіль.

Кадіс — Атлетік 0:0

Кадіс: Ледесма — Карселен, Фалі, Чуст, Пірес — Алехо, Алькарас, Ескаланте, Наварро (Окампо, 80) — Собріно (Гвардіола, 73), Рамос (Фернандес, 85)

Атлетік: Сімон — де Маркос, Вівіан, Альварес, Лєкуе (Берчіче, 51) — Еррера, Весга (Сансет, 51) — І. Вільямс, Гомес (Хаурегісар, 51), Арес (Н. Вільямс, 63) — Вільялібре (Гурусета, 70)

Попередження: Алькарас, Фалі, Алехо, Ескаланте — Весга, Лєкуе