Вилучення Сусо не завадило господарям поля зберегти нічийний результат.
Севілья - Осасуна, Getty Images
28 січня 2024, 21:29
У рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги Севілья приймала на своєму полю Осасуну.
Протягом матчу команду обмінялися забитися м'ячами, авторами яких стали Ромеро та Будімір.
На 86-ій хвилині Севілья залишилася у меншості, проте їй все ж вдалося зберегти нічийний рахунок.
Севілья — Осасуна 1:1
Голи: Ромеро, 24 — Будімір, 55
Севілья (старт): Нюланд — Баде, Рамос, Маркао — Навас, Сусо, Агуме, Сумаре, Акунья — Ромеро, Окампос
Осасуна (старт): Еррера — Гарсія, Катена, Крус — Пенья, Ібаньєс, Муньйос, Гомес, Мохіка — Р. Гарсія, Будімір
Попередження: Агуме, Сумаре, Рамос
Вилучення: Сусо, 86 (Севілья)