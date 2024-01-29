Бетіс хоче купити Седріка Бакамбу - повідомляє журналіст Себастьян Дені

Ведуться розмови із Галатасараєм щодо трансферу, наразі було відхилено початкову пропозицію від команди чемпіонату Іспанії. 

Седрік Бакамбу хоче змінити клуб через нерегулярні виступи у Туреччині, куди форвард відправився у 2023 році. 

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Цього сезону 32-річний гравець провів 16 матчів в усіх можливих турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист. 