Іспанія

Клуб хоче взяти гравця в свою атакувальну лінію.

Бетіс хоче купити Седріка Бакамбу - повідомляє журналіст Себастьян Дені.

Ведуться розмови із Галатасараєм щодо трансферу, наразі було відхилено початкову пропозицію від команди чемпіонату Іспанії.

Седрік Бакамбу хоче змінити клуб через нерегулярні виступи у Туреччині, куди форвард відправився у 2023 році.

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Цього сезону 32-річний гравець провів 16 матчів в усіх можливих турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист.