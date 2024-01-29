Клуб хоче взяти гравця в свою атакувальну лінію.
Седрік Бакамбу - Getty Images
29 січня 2024, 16:34
Бетіс хоче купити Седріка Бакамбу - повідомляє журналіст Себастьян Дені.
Ведуться розмови із Галатасараєм щодо трансферу, наразі було відхилено початкову пропозицію від команди чемпіонату Іспанії.
Седрік Бакамбу хоче змінити клуб через нерегулярні виступи у Туреччині, куди форвард відправився у 2023 році.
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Цього сезону 32-річний гравець провів 16 матчів в усіх можливих турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист.