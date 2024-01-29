Голкіпер Інтера поділився враженнями від перемоги над Фіорентиною.
Янн Зоммер, Getty Images
29 січня 2024, 08:40
Напередодні міланський Інтер у гостьовому поєдинку мінімально обіграв Фіорентину.
Фіорентина — Інтер 0:1 Відео гола та огляд матчу Серії А
Після завершення гри воротар "змій" Янн Зоммер, на рахунку якого відбитий пенальті, прокоментував успіх власної команди.
"Пенальті був складним моментом, але ми багато працюємо над ними перед матчами, і я знав, як Ніко Гонсалес міг би пробити цей пенальті.
Ми радіємо цій перемозі, тому що ми реалізували свої шанси найкращим чином. Дуже важливо мати дуже хорошу гру в захисті й добре працювати разом усією командою — усе це призвело до того, що ми маємо велику кількість "сухих" матчів у цьому сезоні.
Я почуваюсь добре фізично і мені дуже подобається грати за Інтер", — заявив швейцарський виконавець.
У наступному турі міланський Інтер прийматиме туринський Ювентус.