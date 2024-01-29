Італія

Голкіпер Інтера поділився враженнями від перемоги над Фіорентиною.

Напередодні міланський Інтер у гостьовому поєдинку мінімально обіграв Фіорентину.

Фіорентина — Інтер 0:1 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри воротар "змій" Янн Зоммер, на рахунку якого відбитий пенальті, прокоментував успіх власної команди.

"Пенальті був складним моментом, але ми багато працюємо над ними перед матчами, і я знав, як Ніко Гонсалес міг би пробити цей пенальті.

Ми радіємо цій перемозі, тому що ми реалізували свої шанси найкращим чином. Дуже важливо мати дуже хорошу гру в захисті й добре працювати разом усією командою — усе це призвело до того, що ми маємо велику кількість "сухих" матчів у цьому сезоні.

Я почуваюсь добре фізично і мені дуже подобається грати за Інтер", — заявив швейцарський виконавець.

У наступному турі міланський Інтер прийматиме туринський Ювентус.