Іспанія

Українець вже дав згоду на перехід — між клубами ведеться діалог про трансфер.

Український воротар Райо Махадаонда Ілля Волошин може продовжити кар'єру у складі мадридського Реалу. Про це повідомляє журналіст Рамон Альварес де Мон у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 16-річний українець дав свою згоду на перехід, тож тепер тривають переговори між клубами. Контракт Волошина із "вершковими" буде розрахований на три роки.

Він розпочне свої виступи за Juvenil B. Однією з особливостей воротаря є його зріст – майже два метри.

Ілля є вихованцем ДЮСШ м. Новомосковськ, де він виховувався з 2014 до 2019 року. Також у цьому році він дебютував у складі збірної України U-16.

Додамо, що у складі Реалу зараз виступає ще один український воротар Андрій Лунін.