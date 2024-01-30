Іспанія

Захисник Барселони Алехандро Бальде отримав травму в грі Кубка Іспанії проти Атлетіка на Сан-Мамесі.

Алехандро Бальде переніс оперативне втручання через травму правого підколінного сухожилля, повідомляє офіційний сайт Барселони.

20-річний захисник ризикує пропустити залишок цього сезону. Але оцінка його стану і прогноз відновлення відбудеться пізніше.

Бальде травмувався у кубковому матчі проти Атлетіка, в якому команда зазнала поразки — 2:4.

У нинішньому сезоні Бальде провів 28 матчів, у яких відзначився одним голом та одним асистом.