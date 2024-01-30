Англія

Рубен Аморім може стати наступним тренером мерсисайдської команди.

Керівництво Ліверпуля вже розпочало пошуки нового головного тренера після заяви Юргена Клоппа про відставку.

За повідомленням Correio da Manhã, Ліверпуль дивиться у бік тренера Спортінга Рубен Аморіма. За португальського фахівця мерсисайдцям доведеться близько 20 мільйонів євро, оскільки його чинний контракт з клубом розрахований до 2026 року.

Рубен Аморім працює в Спортінгу з 2020 року. Він виграв чемпіонат Португалії, суперкубок Португалії та двічі переміг в кубку.

Раніше, Клопп заявив, що не буде працювати з жодним англійським клубом.