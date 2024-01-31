Іспанія

Португальський форвард травмувався на тренуванні.

Нападник Барселони Жоау Феліш, права на якого належать Атлетіко, не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє Sport.es.

Раніше стало відомо, що у 24-річного португальця діагностовано травму гомілкостопа після інциденту на тренуванні, 30 січня.

За інформацією джерела, на відновлення футболісту потрібно близько чотирьох тижнів.

Таким чином Феліш пропустить найближчі матчі "блаугранас", а також може не зіграти в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі, який відбудеться 21 лютого.

Цього сезону Феліш провів 28 матчів, у яких забив сім голів та віддав п'ять асистів.

Раніше повідомлялося, що Жозе Моурінью претендує на посаду головного тренера Барселони.