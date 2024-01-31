У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Барселона та Осасуна. Протистояння повинно бути дуже захопливим. 

БАРСЕЛОНА — ОСАСУНА 
СЕРЕДА, 31 СІЧНЯ, 20:00. ОЛІМПІЙСЬКИЙ СТАДІОН, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОРХЕ ВАСКЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

 
 
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Черговий матч із великою відповідальністю для двох учасників гри у Барселоні. Необхідно демонструвати добрі результати у Ла Лізі. 
Після несподіваної домашньої поразки від Вільярреала Хаві оголосив, що відправиться у відставку і не буде тренером Барселони із наступного літа. Наразі команда демонструє не дуже хороші результати в усіх турнірах. 
Хоча іспанський клуб не вражає, для стороннього вболівальника матчі клубу можуть дати багато емоцій. Достатньо багато і голів, і цікавих ходів матчів. 

У даній зустрічі є можливість для Осасуни забити хоча би один гол враховуючи не дуже чудові виступи захисного блоку Барселони. У двох попередніх матчах з Атлетіком і Вільярреалом іспанський чемпіон пропустив цілих дев'ять голів. 

Говорячи щодо атакувальної гри колектив Хаві виглядає добре, вдається забивати достатньо багато навіть у невдалих зустрічах. 

Наразі Осасуна перебуває в хороших кондиціях. Команда не програвала в 3 матчах чемпіонату (2 перемоги і нічия) і відійшла від зони вильоту. 

Баланс матчів однозначно на користь іспанського гранду, який у 44 матчах був кращим у 28 випадках. 

У попередній зустрічі в суперкубку країни Барселона перемогла з рахунком 2:0 після голів Роберта Левандовські та Ламіне Ямала. 

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: Пенья — Кунде, Араухо, Крістенсен, Канселу — Гюндоган, де Йонг, Педрі — Ямал, Левандовські, Торрес 

Осасуна: Еррера — Д. Гарсія, Катена, Крус — Пенья, Ібаньєс, Муньйос, Гомес, Мохіка — Р. Гарсія, Будімір 

Не зіграють: Мартінес, Алонсо, Роберто, Бальде, Гаві, Рафінья, Феліш — .. 

Під питанням: тер Штеген — Авіла 

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